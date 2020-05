FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 11.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.05.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

1DP XFRA NO0010816093 ELKEM ASA NK 5

CNWK XFRA DE000A1K0227 CO.DON AG INH. O.N.

21P XFRA CA05156X1087 AURORA CANNABIS

A5SU XFRA US04626D1072 ASTON MART.LA.UADR LS-001

WRG XFRA IT0005138703 ORSERO S.P.A.

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken