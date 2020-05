Nur einer ist dafür. Das ist seit gestern die aktuelle Wette, die Sie auch bei Youtube nachlesen können. Die einen sagen neue Tiefstkurse voraus, der andere eine Verdoppelung der Kurse in ca. 18 Monaten. Beteiligen Sie sich selbst an dieser Wette! Der Minieinsatz läge bei 7,60 Euro.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



