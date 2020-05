Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, kooperiert mit PINAR Water&Beverages, der führenden Marke für Trink- und Mineralwasser aus der Türkei. Als erstes türkisches Unternehmen ermöglicht PINAR Water&Beverages Nutzern, Mineralwasser sowie kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke über eine mobile Plattform zu bestellen. Die Zusammenarbeit mit Wirecard bietet den Kunden ein reibungsloses Einkaufs- und Liefererlebnis und befähigt PINAR Water&Beverages, Zahlungen in einer App entgegenzunehmen. Die Lösung ist bequem und erweist sich im Zuge der COVID-19-Pandemie auch als sicher und hygienisch, da Barzahlungen vermieden werden können.In der Türkei ist es üblich, dass Kunden Mineralwasser oder Getränke telefonisch bestellen und die Lieferung an ihrer Haustür in bar bezahlen. Dies stellt für die Verkäufer eine logistische Herausforderung und für die Verbraucher oftmals eine Unannehmlichkeit dar.PINAR Water&Beverages, welche zur Yasar Holding gehört, treibt die Entwicklung der Branche nun mit seinem digitalen Zahlungsangebot voran. Über eine mobile App können Kunden Preise vergleichen und gelieferte Getränkebestellungen im Voraus bezahlen. Während sich die kontaktlose Zahlungslösung während der COVID-19-Pandemie als besonders populär erweist, weil die Verbraucher den Zusteller nicht mehr bar bezahlen müssen, kann diese Lösung auch langfristig implementiert werden, so dass Barzahlungen gänzlich überflüssig werden."Durch die Integration der Wirecard-Zahlungslösungen revolutionieren wir die Branche hier in der Türkei", sagt Koral Kalpaklioglu, Director of Operations bei PINAR Water&Beverages. "Kunden können jetzt ihre gewünschte Lieferzeit buchen und Zahlungen direkt über die App vornehmen. Wasser ist natürlich ein grundlegendes Bedürfnis und daher handelt es sich hierbei um wiederkehrende Zahlungen. Es ist eine große Hilfe, dass Kunden ihre Zahlungsinformationen sicher in unserer App speichern und so mit nur einem Klick zahlen können", fügt Kalpaklioglu hinzu."Die Kooperation zwischen Wirecard und PINAR Water&Beverages ist ein Paradebeispiel dafür, wie digitale Zahlungen der Gesellschaft zugutekommen. Durch das Angebot kontaktloser Zahlungen wird der Wert der mobilen Anwendung von PINAR Water&Beverages gesteigert und das Unternehmen noch näher an seine Kunden herangeführt. Durch diese Zusammenarbeit erwarten wir aber nicht nur eine deutliche Steigerung der Nutzungsraten. PINAR Water&Beverages profitiert auch von einer höheren Betriebseffizienz. Dazu gehören eine reduzierte Administration, weniger Zeit am Telefon, verbesserte Logistik, effektiveres Marketing, verbesserte Kundenzufriedenheit und letztlich mehr Umsatz", sagt Burhan Eliacik, General Manager Turkey bei Wirecard.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment und Risk, Retail und Transaction Banking, Loyalty und Couponing, Data Analytics und Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (online, mobil, POS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen für alle wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerke. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Erfahren Sie mehr unter www.wirecard.com (http://www.wirecard.com)Über PINAR Waters&Beverages Company:PINAR Waters&Beverages Company stellt türkischen Verbrauchern abgefülltes natürliches Quellwasser in Flaschen über ihre 1984 gegründete Anlage bereit und leistet als führendes Unternehmen mit hohen Standards in allen Bereichen Pionierarbeit in diesem Sektor. Pinar Waters wurde 2019 zu PINAR Water&Beverages Company mit seinem erweiterten Portfolio, das Mineralwasser, kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, Limonaden und weitere Getränke umfasst. PINAR Water&Beverages ist ein etabliertes Unternehmen mit 100% türkischem Kapital und setzt seine Arbeit mit seinem strategischen, verbraucherorientierten, nachhaltigen und innovativen Ansatz fort. PINAR Waters&Beverages Company verfügt über hygienische Standards, die weit über den Branchenstandard hinausgehen. Das Unternehmen führt physikalische, chemische und mikrobiologische Tests an Wasser und Getränken in jeder Phase der Produktion durch, von der Quelle über die Abfüllphase bis hin zur Verbrauchsfertigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.pinarsu.com.trWirecard Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15202/4591778