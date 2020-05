Erneut signalisiert die Frühbörse einen positiven Start für den deutschen Aktienmarkt. Nachdem die US-Administration in den vergangenen zwei Tagen begonnen hat, den ersten Teil des US-China Handelsabkommens wiederzubeleben, steigt die Erwartungshaltung an den Börsen weltweit, dass der Handel zwischen den beiden wichtigsten Regionen sich schneller regenerieren wird, als befürchtet.Der DAX und der S&P Future liegen im asiatischen Handel 1,15 % im Plus, nachdem die Wall Street gestern Abend schon deutlich im Plus geschlossen hatte. Der Nasdaq Composite Index war erneut Spitzenreiter mit einem Zugewinn von 1,41 % und bewegt sich damit nun komfortabel im Plus seit Jahresbeginn.

