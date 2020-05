Starke Vorgaben von der Wall Street, wo am Freitag der große Arbeitsmarktbericht zur Veröffentlichung ansteht, ein sich weiter stabilisierender Ölpreis und die Aussicht auf das Hochfahren der globalen Wirtschaft treiben die Kurse an den internationalen Aktienmärkte nach oben. In Frankfurt wird für den DAX mit einem Eröffnungsniveau im Bereich um 10.860 Zähler gerechnet. In New York kletterte der Nasdaq Composite auf Sicht des laufenden Jahres erneut in die Gewinnzone. Alle aktuellen Entwicklungen ...

