Diabetes-Patienten auf der ganzen Welt haben täglich Produkte von Novo Nordisk dabei. Die Dänen sind der weltweit führende Hersteller von Insulinpräparaten und -spritzen.Damit hat das Unternehmen aus Bagsværd in der Nähe von Kopenhagen auch in der Corona-Krise gut verdient: Aus Angst vor längeren Ausgangsbeschränkungen füllten Diabetiker ihre Vorräte im Q1 kräftig auf, so dass der Umsatz währungsbereinigt um starke 14% auf 33,9 Mrd. DKK (umgerechnet etwa 4,5 Mrd. Euro) kletterte. Ohne "Hamsterkäufe" wären die Erlöse immer noch halb so stark gestiegen, so dass CEO Lars Fruergaard Jørgensen trotz möglicher Gegeneffekte in den kommenden Quartalen die Jahresprognose bestätigte, die 3 bis ...

