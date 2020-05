flatex Morning-news (08.05.2020)

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte am Donnerstag zulegen und schloss mit einem Kursgewinn von 1,44 Prozent bei 10.759,27 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 4,02 Milliarden Euro. Auch die restlichen umsatzstarken europäischen Leitindizes in London, Madrid, Mailand, Paris und Zürich konnte Zugewinne verbuchen. Die Pole Position eroberte sich der Pariser CAC40, der um 1,54 Prozent auf 4.501,44 Punkten kletterte. Der EuroStoxx50 ging mit einem Plus von 1,30 Prozent bei 2.880,60 Zählern aus dem Handel. Eigentlich fürchterliche News wurden am Nachmittag um 14:30 Uhr aus den USA vom U.S. Labor Department veröffentlicht. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren ja bereits in den letzten Wochen immer ein Sorgentreiber - zeigen sie doch Woche für Woche, wie es um den US-Arbeitsmarkt steht - sie stiegen auf Wochenbasis um weitere 3,169 Millionen Anträge. Addiert man die letzten sieben Wochen, also den Zeitraum seit dem Einbruch am US-Arbeitsmarkt aufgrund der Corona-Krise in den USA, so kommt man mittlerweile schon auf 33,5 Millionen Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Am heutigen Freitag werden vom U.S. Labor Department um 14:30 Uhr die US-Arbeitsmarktdaten für den Monat April erwartet. Gemäß einer Umfrage von Dow Jones unter Ökonomen wird für den April ein Verlust in Höhe von 21,5 Millionen Stellen erwartet. Dies wäre dann auch der schlechteste Monatswert, den man in der US-Wirtschaftsgeschichte einem Bericht von CNBC nach überhaupt findet. Die Arbeitslosenquote könnte auf rund 16 Prozent ansteigen. Trotz der negativen Nachrichtenlage und den schlimmen Aussichten für den Freitag kletterten die US-Indizes munter weiter. Zur Schlussglocke an der Wall Street notierten die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 allesamt mit Kursgewinnen. Der NASDAQ100 konnte um 1,30 Prozent hinzugewinnen, der Schlussstand lautet 9.101,88 Punkte. Dieser Punktestand wirkt in Zeiten der Corona-Krise mit extremen Arbeitslosenzahlen eigentlich recht surreal. Der Abstand zum Rekordhoch beträgt nun rund 635 Punkte. Das klingt viel? Vom Crash-Tief konnte der NASDAQ100 schon wieder 2.330 Punkte zurückerobern.

Am heutigen Freitag werden die US-Arbeitsmarktdaten für den April um 14.30 Uhr aller Voraussicht alle anderen volkswirtschaftlichen Daten des Tages wohl überstrahlen. Am Morgen um 08:00 Uhr wurde bereits die deutsche Handels- und Leistungsbilanz für den März ausgewiesen. Um 09:00 Uhr folgt noch die spanische Industrieproduktion für den März. Am Nachmittag werden um 16:00 Uhr die US-Lagerbestände des Großhandels im März veröffentlicht. Von der Unternehmensseite berichteten schon am Morgen die deutschen Konzerne Biotest, Siemens und Rheinmetall von ihrem neuesten Quartalszahlenwerk. Aus den USA werden am Nachmittag Quartalsergebnisse von Dentsply Sirona, Excelon, lear Corporation, PPL Corporation und Ventas zu bewerten sein.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte und auch die US-Futures wiesen am Morgen allesamt Kursgewinne auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei rund 10.885 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Donnerstag via Xetra mit einem Kursgewinn von 1,44 Prozent bei 10.759,27 Punkten. Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 30. April 2020 bei 11.235,57 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 04. Mai 2020 bei 10.426,12 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei 10.831/10.926/11.044 und 11.236 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 11.353/11.427/11.545 und 11.736 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 10.617 und 10.426 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 10.307/10.234/10.116 und 9.926 Punkten in Betracht.

