FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DICKER DATA LTD D0D AU000000DDR5
AB/FROM ONWARDS 08.05.2020
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DICKER DATA LTD D0D AU000000DDR5
AB/FROM ONWARDS 08.05.2020
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