Die Berg- und Talfahrt der letzten Tage hat sich am Donnerstag an den europäischen Aktienmärkten mit Gewinnen fortgesetzt. Aufwärtsimpulse kamen von einigen positiv aufgenommenen Geschäftszahlen großer europäischer Unternehmen, zudem stützten die Lockerungen der Corona-Beschränkungen in vielen Ländern. So konnte der EuroStoxx 50 ein Plus von 1,3% erzielen, der CAC 40 konnte um 1,5% zulegen, der Dax schloss 1,4% befestigt und der FTSE 100 in London schloss ebenfalls 1,4% stärker. In dem freundlichen Marktumfeld waren vor allem die Werte aus den Branchen Einzelhandel, Rohstoffe, Finanzdienstleistungen, Immobilien, Medien und Banken mit Anstiegen bei ihren Teilindizes zwischen 2,0% und 3,3% gefragt. Schwächer schlossen nur die ...

