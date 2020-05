Bechtle von Corona unbeeindruckt - Jetzt soll der ganz große Wurf gelingen

Mitte Februar 2020 kletterte die im TecDAX- und MDAX gelistete Bechtle-Aktie (WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703) auf ein neues Allzeithoch bei 149,20 Euro. Danach folgte der Corona-Schock. Doch inzwischen hat sich das Papier wieder an diese Rekordmarke herangekämpft. Wie war das so schnell möglich?

Krisensicheres Geschäft?

Das beeindruckende dabei: Die Bechtle-Aktie befindet sich trotz anhaltender Coronavirus-Pandemie auf Rekordjagd. Oder sollte man vielleicht lieber sagen, dass sie sich wegen Corona derzeit so gut entwickelt. Schließlich braucht es in Zeiten von Quarantäne und Homeoffice nicht weniger, sondern deutlich mehr Digitalisierung.

Gut für ein Unternehmen, das mit 75 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie und 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa zählt. Bechtle hilft seinen Unternehmenskunden, ihre Prozesse zu digitalisieren. Diese Anstrengungen können Firmen auch in Krisenzeiten nur bedingt zurückstellen, da sie sonst technologisch abgehängt werden.

