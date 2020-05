Wirecard hat turbulente Tage hinter sich: Nachdem der Bericht zur Bilanzsonderprüfung nicht die erhoffte Klarheit gebracht hat, ist der Kurs zeitweise bis in den Bereich von 80 Euro gefallen. Große und kleine Aktionäre ziehen sich zurück und fordern teils drastische Konsequenzen, Analysten streichen ihre Empfehlungen zusammen. Die Experten der Baader Bank bringt all das aber nicht aus der Ruhe. Am Donnerstag hat Knut Woller von der Baader Bank seine Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie mit einem ...

