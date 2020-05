Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss richten die Finanzmarktteilnehmer den Fokus auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, so die Analysten der Helaba.Die Verwerfungen am Arbeitsmarkt seien bereits durch zahlreiche Daten (ADP, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe) deutlich geworden, sodass das Stützungspotenzial für den Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) heute begrenzt sein dürfte. Dieser habe gestern die März-Trendlinie getestet, sich im Tagesverlauf aber wieder erholt. In technischer Sicht erscheine ein Unterschreiten der Unterstützungslinie aber nicht ausgeschlossen, denn das Kursmomentum verliere an Dynamik und liege mittlerweile wieder an der Nulllinie und der ADX sinke. ...

