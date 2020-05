Kurzeinschätzung: Coloplast Aktie

Das Unternehmen Coloplast mag ich gerne. Die Dänen entwickeln und verkaufen Produkte, welche der Menschheit nützliche Dienste leisten. Es geht hier um Produkte für Stuhl- und Harninkontinenz, Wundversorgung und Hautpflegeprodukte, Urologie...Coloplast hat neue Zahlen veröffentlicht - hier meine Anmerkungen dazu:Im 1. HJ des laufenden Coloplast Geschäftsjahres (weicht vom Kalenderjahr ab, Zeitraum bis 30.3.2020) konnte der Umsatz um 9% auf ca. 9,5 Mrd. DKK gesteigert werden.Das Ebit (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) stieg sogar um 16% auf 3,4 Mrd. DKK.Die Ebit-Marge erreichte einen Wert, den wir gerne als eigenes Alter nochmal hätten: 31%. Das ist ein in der Gesundheitsbranche wirklich sensationell guter Wert. Man denke nur an Drägerwerk, die 2019 bei kümmerlichen 2,4% Ebit-Marge waren - was Stefan Dräger nicht daran hinderte, 2019 Gesamtbezüge von rund 2,3 Mio. Euro und damit das rund 80fache des Einstiegsgehalts einer Krankenschwester zu erzielen.Bei Coloplast hingegen lief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...