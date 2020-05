ETF bedeutet Exchange Traded Fund, also börsengehandelter Fonds. Da heute viele Begriffe nicht mehr eingedeutscht werden, wodurch sie für viele Menschen besser zu verstehen wären, können sie (gerade bei älteren Menschen) häufig zu Verwirrung führen. Einige managergeführte aktiv betreute Fonds werden mittlerweile ebenfalls an der Börse gehandelt, wodurch sie für den Anleger deutlich attraktiver werden, weil sie so den teuren Ausgabeaufschlag umgehen können. Sie und bestimmte ETFs, die einfach einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...