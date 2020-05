08.05.2020 - In den ersten drei Monaten des Jahres 2020 erwirtschaftete die Biotest Gruppe (ISIN: DE0005227235) Umsatzerlöse in Höhe von 97,7 Mio. € nach 77,5 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Der starke Anstieg um 26,1 % zeigt sich in den Segmenten Therapie und Plasma & Services. Für das Umsatzwachstum im Segment Therapie waren sowohl die gestiegenen Mengen als auch höhere Verkaufspreise der wichtigen Produkte ursächlich. Die gestiegenen Umsätze im Segment Plasma & Services resultieren aus höherer Lohnfraktionierung. Das EBIT verbesserte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 11,3 ...

