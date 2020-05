08.05.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) und die mit vielen Fragezeichen versehenen FT-Vorwürfe verstellen den Blick auf die operative Gegenwart - was gestern der Analyst Baaders für eine gewagte Aussage nutzte - und die Bewertungsrelationen des Paymentdienstleisters: Nach der Kritik seitens DEKA und Union Invest an den CEO Markus Braun und dessen Krisenmanagement bestätigten gestern Abend die §40 Meldungen dverser Anlagefonds-Gesellschaften das schwindende Vertrauen. DWS, die in der Vergangenheit überproportional mit ihren Fonds investiert waren, reduzierten den gesamten Anteilsbestand von ...

