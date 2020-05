Guten Morgen, der DAX konnte sich am Vortag weitgehend über der Marke von 10.700 Punkten halten und ging schließlich mit einem Aufschlag von 1,44% bei 10.759 Punkten aus dem Handel gehen. Nachbörslich ging es dann wieder Richtung 10.700 Punkte runter. Vorbörslich notiert der DAX allerdings wieder deutlich höher bei 10.870 Punkten. Der DAX eröffnet also wohl erneut mit einem Gap-up. Der DAX weist bereits zahlreiche Gaps auf der Unter- und Oberseite auf, was auf die enorme Volatilität aktuell hindeutet. ...

