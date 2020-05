München (ots) - Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes...Die zwei Herren mit Hund sind wieder pünktlich an ihren Podcast-Mikrofonen erschienen. Dieses Mal klingt aber irgendetwas anders als gewöhnlich. Kai Blasberg und Thomas Koch stellen sich Fragen, statt Fragen zu stellen. ZWEI HERREN MIT HUND tanzen aus der Reihe: herausgekommen ist ein Interview von und mit Horizont-Chefreporter Jürgen Scharrer. Zweimal Altes, etwas Neues und jemand Geliehenes!Was sie aneinander haben und warum sie als Podcast-Partner nicht voneinander loslassen können, die zwei Alpha-Tierchen Thomas und Kai. Was sie zu dem gemacht hat, wofür sie heute felsenfest stehen und warum sie weiter angetrieben sind von der Motivation, die Branchen, die sie mitgeprägt haben, weiter zu verändern...... Das alles und noch viel mehr Einblicke gibt es zum Anhören, frisch aus dem Schnitt, in einer neuen Folge ZWEI HERREN MIT HUND.Auf Spotify (https://open.spotify.com/show/70d28a9gvtMjsBnVMjkiY6), iTunes (https://podcasts.apple.com/de/podcast/zwei-herren-mit-hund/id1461459752)und Podigee (https://podcastc82418.podigee.io/44-zhmh-33-teil-2-das-interview).Der Podcast ZWEI HERREN MIT HUND wird präsentiert von DWDL.de (https://www.dwdl.de/2herrenmithund/)Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4591887