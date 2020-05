Hamburg (www.anleihencheck.de) - Das EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist nur in Teilen nachvollziehbar und hat ein nicht zu unterschätzendes Destabilisierungspotenzial, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) habe am Dienstag mehreren Verfassungsbeschwerden gegen das Public Sector Purchase Programme (PSPP) der Europäischen Zentralbank (EZB) stattgegeben. Die Beschwerdeführer hätten argumentiert, der Bundestag und die Bundesregierung habe ihre Grundrechte verletzt, indem sie es unterlassen hätten, von der EZB bei Einführung des PSPP eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit zu verlangen. Das könne weitreichende Folgen für die Handlungsfähigkeit der EZB haben, die gerade in den jetzigen Krisenzeiten gefragt sei. Das Urteil könnte sogar eine neue Eurokrise nach sich ziehen. ...

