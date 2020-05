Bonn (www.anleihencheck.de) - Das Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) hat gestern den Leitzins unverändert bei 0,10 Prozent belassen, so die Analysten von Postbank Research.Auch die Bestands-Zielwerte für den Erwerb von Staatsanleihen (625 Milliarden GBP) und Unternehmensanleihen (20 Milliarden GBP) seien unverändert geblieben. Weitere Lockerungsmaßnahmen in naher Zukunft seien aber aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...