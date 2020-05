Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) stieg gegen Ende der letzten Handelswoche enorm nach oben und schloss bei 174,43 Prozentpunkten, so die Börse Stuttgart.Im Laufe der bisherigen Handelswoche konsolidiere der Euro-Bund-Future. Zu Handelsbeginn am Montag habe er sein bisheriges Wochenhoch bei 174,69 Punkten erreicht. Seitdem verliere der Euro-Bund-Future unter den marktüblichen Schwankungen an Wert. Zu Redaktionsschluss am Mittwochmittag notiere er bei 173,89 Prozentpunkten. Dies entspreche einer negativen Rendite von - 0,55 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...