Der Kurs der PayPal-Aktie ist am Donnerstag in New York um 14 Prozent nach oben gesprungen. Der Zahlungsdienstleister hat Quartalszahlen veröffentlicht. Der Aktienkurs befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend. Dabei zeigen sich die Notierungen als relativ solide unterstützt. Welches Kursziel langfristig realistisch erscheint und welche...

Den vollständigen Artikel lesen ...