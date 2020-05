Der Salz- und Düngemittelhersteller K+S will sich in der Corona-Krise möglicherweise um Staatshilfe bemühen. Um die Chancen auf einen von der Staatsbank KfW garantierten Kredit zu wahren, will das Kasseler Unternehmen für das abgelaufene Jahr nur die gesetzliche Mindestdividende von vier Cent je Aktie ausschütten statt den bisher vorgeschlagenen...

Den vollständigen Artikel lesen ...