Linz (www.anleihencheck.de) - Die Norwegische Zentralbank (Norges Bank) hat gestern überraschend den Leitzinssatz von 0,25% auf null gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das sei die dritte Senkung seit Beginn der Corona-Krise. Die Norges Bank erwarte, dass der Leitzinssatz lange Zeit auf diesem Niveau bleiben werde. Die Arbeitslosigkeit sei auf 15% gestiegen und die Regierung habe ein Hilfspaket über 360 Mrd. NOK (Norwegische Krone) (ca. 33 Mrd. EUR) geschnürt. Aktuell rechne niemand mit negativen Leitzinsen in Norwegen. EUR/NOK habe kaum reagiert und sollte in nächster Zeit um 11,00 pendeln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...