Genf (www.anleihencheck.de) - Der globale Liquiditätsschock an den Rentenmärkten wurde von den Zentralbanken mit dem Versprechen erheblicher fiskalischer Anreize abgefedert, so Dhiraj Bajaj, Head of Asian Credit and Lead Portfolio Manager bei Lombard Odier Investment Managers.Die Experten von Lombard Odier Investment Managers würden davon ausgehen, dass die globalen Kreditmärkte in Zukunft ähnliche Phasen durchlaufen würden wie in der Zeit nach 2008/2009. Das bedeute eine auf breiter Front stattfindende Herabstufung der Ratings und einen weltweiten Zyklus von Zahlungsausfällen. Was jedoch gleichzeitig zu einem gläubigerfreundlichen Umfeld führen dürfte. Die Experten von Lombard Odier Investment Managers nähmen derzeit an, dass die Unternehmen Assets verkaufen, Dividenden kürzen, Kosten senken, Investitionen reduzieren und Kapital beschaffen würden - aus Gläubigersicht seien das unterstützende Faktoren. Auch der Umgang mit Verbindlichkeiten werde sich positiv auf Hochzins- und Schwellenmarktkredite auswirken. ...

