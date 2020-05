NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Resultate seien wegen Veränderungen an der Struktur des Elektrotechnikkonzerns nicht einfach vergleichbar, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Die neue Siemens Industrial habe in puncto Aufträge, Umsatz und Ergebnis aber solide abgeschnitten./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 03:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2020 / 03:36 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

