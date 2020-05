München (ots) - Und hier ist das sechste mutige Projekt, das wir mit InitiativeMut unterstützen wollen: die Startnext Corona-Hilfsaktion. Crowdfunding für alle vom Shutdown Betroffenen.Wer in der Kreativbranche tätig ist, ist gegenwärtig oftmals arbeitslos. Einrichtungen schließen, Aufträge brechen ein, Konzerte finden nicht statt, kleine Locations und Solo-Selbstständige müssen derzeit um ihr Überleben kämpfen. Denn nicht für jeden gibt es ein passendes staatliches Hilfspaket.Deswegen hat das Team der Crowdfunding-Plattform Startnext die Corona-Hilfsaktion ins Leben gerufen, die Richtlinien für den Projektstart extrem vereinfacht und die Bürokratie zudem beschleunigt. Außerdem wird den Gründer*innen auch finanziell unter die Arme gegriffen - Startnext übernimmt anfallende Transaktionsgebühren über einen Hilfsfonds.So wurden durch über 110.000 Unterstützer*innen in über 1.200 Projekten schon mehr als 7 Millionen Euro zusammengetragen und unzähligen Gründer*innen und Kreativen kann mit diesem Geld schnell und unkompliziert geholfen werden.Und zwar: Wir sind glücklich, auch Startnext als Partner für die Initiative mit dabei zu haben, der passende Partner-Spot läuft ab heute im Werbeblock auf TELE 5!Zur Erinnerung:Mit der InitiativeMUT geben wir den Menschen und Unternehmen, die insbesondere den wirtschaftlichen Herausforderungen der Corona-Krise durch kreative Ideen begegnen, etwas zurück. Als privater Fernsehsender stellen wir kostenlose Werbeflächen zur Verfügung für Projekte, Firmen, kleine Gewerbe, Künstler oder Initiativen von Einzelpersonen. All jene, die ihre Kreativität und ihren Mut nutzen, inmitten der Krise umzudenken und zuvor undenkbare Wege eingeschlagen haben und so beweisen, dass eine Krise auch eine Chance sein kann.Mehr Infos zur Corona-Hilfsaktion auf Startnext.com (https://www.startnext.com/pages/hilfsfonds/campaign/startnext-corona-hilfsaktion-323)Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4592199