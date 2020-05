von Stephan Bauer, Euro am SonntagDas Investmentvehikel Sabine Plattner GmbH & Co. Beteiligungs-KG veräußerte am 23. April Aktien im Wert von rund 31 Millionen Euro zum Kurs von 110 Euro. Der Zeitpunkt des Geschäfts ist dabei wenig förderlich für das Image. Erst vor wenigen Tagen hatte SAP überraschend die erst im Herbst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...