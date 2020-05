Die Messenger-Sparte von Google wächst enger zusammen - zumindest hinter den Kulissen. Der neue Chef will mehr Klarheit in die Messenger-Strategie bringen. Bei Google kümmert sich jetzt ein Team gemeinsam um alle Messaging-Apps. Im vergangenen Oktober hatte Google Javier Soltero als Chef für die G Suite und damit auch Google Meet und Google Chat eingestellt. Jetzt gehören zudem der Sprach- und Videotelefoniedienst Google Duo, der RCD-Standard für mobiles Messaging und die Android-Telefon-App in seinen Zuständigkeitsbereich, wie The Verge berichtet...

