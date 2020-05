Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag noch mit einem kleinen Plus gezeigt. Der ATX notierte gegen 12.00 Uhr mit einem Aufschlag con 0,16 Prozent auf 2.228,04 Punkten errechnet. Das europäische Umfeld zeigte sich weiterhin etwas deutlicher in der Gewinnzone, in Wien gab der ATX einen Teil seiner Verlaufsgewinne am Vormittag wieder ab.Nach unten gezogen wurde der Leitindex vor allem von den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...