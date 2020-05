Nürnberg (ots) - Kundinnen und Kunden können ab sofort am Kühlregal des Lebensmittel-Discounters aus Nürnberg weiter ordentlich sparen. Fünf Sorten der Marke LANDFEIN werden in allen Filialen bis zu 13 Prozent günstiger angeboten. LANDFEIN "Deutsche Markenbutter", "Süßrahmbutter" und "Die Streichbare" kosten statt 1,45 Euro nun nur noch 1,25 Euro und die "Original Irische Butter" von LANDFEIN gibt's statt für 1,59 Euro schon für 1,45 Euro.Die Preissenkungen kommen passend zum Wochenende und gelten in allen über 1.300 deutschen NORMA-Filialen.Die aktuellen Mai-Preissenkungen bei NORMA im Überblick:LANDFEIN, Deutsche Markenbutter, 250gJetzt: 1,25 EURBislang: 1,45 EUR LANDFEIN, Süßrahmbutter, 250gJetzt: 1,25 EURBislang: 1,45 EUR LANDFEIN, Die Streichbare, ungesalzen, 250gJetzt: 1,25 EURBislang: 1,45 EURLANDFEIN, Die Streichbare, mit Alpensalz, 250gJetzt: 1,25 EURBislang: 1,45 EUR LANDFEIN, Original Irische Butter, 250gJetzt: 1,45 EURBislang: 1,59 EUR Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/4592242