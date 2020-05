Wie viele andere Länder bekommt auch die Türkei ihre außenwirtschaftliche Verwundbarkeit in der Corona-Krise wieder verstärkt zu spüren. Denn das Investoren-Sentiment, dass zwischen Risikoaversion und den kurzfristigen Wirkungen geldpolitischer Überdosen hin und her oszilliert, hat der türkischen Lira in den letzten Wochen stark zugesetzt.Dabei hat die Lira auch ihr Allzeittief gegen den US-Dollar vom August 2018 überschritten. Zwar steht der Monatsschlusskurs noch nicht fest. Aber dies spielt für die Tatsache keine Rolle, das ein neues Allzeittief gebildet wurde, was für sich genommen negativ auf das Sentiment und die Risikoperzeption gegenüber der Lira wirkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...