Wie wir in unserem zurückliegenden Analysebericht schon angedeutet hatten, legte der weltweit zweitgrößte Ausstatter von Solaranlagen mit stromfluss- und -speicherregulierenden Wechselrichtersystemen, ENPHASE ENERGY (US29355A1079), am 05.05. nachbörslich in der Tat brillante Zahlen zum 1. Quartal 2020 vor. Das besonders Erfreuliche hierbei: Nicht nur die Zahlen an sich übertrafen selbst die kühnsten Analystenerwartungen und auch von uns meilenweit, sondern zugleich enttäuschte tags darauf die Quartalszahlen-Präsentation des größeren Erzkonkurrenten SOLAREDGE TECHNOLOGIES (US83417M1045) recht deutlich und führte zu einem 12 %igen Aktienkursabschlag.

Den vollständigen Artikel lesen ...