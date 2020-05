Das Anlegerinteresse an GR Silver Mining ist groß. Der Silberexplorer aus Kanada sicherte sich 7 Mio. Dollar durch einen sogenannten Bought Deal. Damit können die Kanadier ihre Projekte in Mexiko noch schneller vorantreiben. Die Aktie legt direkt danach um 11 Prozent zu!

7 Mio. Dollar garantiert!

Ein wenig überraschend kam es schon. Gestern verkündete GR Silver Mining (0,34 CAD | 0,24 Euro; CA36258E1025) vor Börseneröffnung in Toronto einen Bought Deal. Kurz darauf gab es eine weitere Meldung und das Volumen der Aktienplatzierung wurde um ein Sechstel erhöht (siehe hier). Insgesamt will das Team um Vorstandschef Marcio Fonseca nun 7,02 Mio. kanadische Dollar (CAD) bei Investoren einsammeln. Die 26 Mio. auszugebenden Einheiten werden zu 0,27 CAD platziert. Jede Einehit besteht dabei aus einer Aktie sowie einem halben Warrant mit einem Platzierungspreis von 0,40 CAD und einer Lafuzeit von 12 Monaten. Das Besondere an solch einem Bought Deal ist, dass die beteiligte Bank die Platzierung der Aktien garantiert. Somit kann GR Silver bereits mit dem frischen Kapital planen. Bookruner ist in diesem Fall Beacon Securities Limited. Somit ist ausgeschlossen, dass das Unternehmen ...

