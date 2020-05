Bernstein Research hat die Aktie der Lufthansa nach Details zum Zwischenstand der Rettungsgespräche mit der Regierung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen.Die Ankündigungen seien düster gewesen, allerdings versteckt in den technischen Details, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seines Erachtens laufen die Lufthansa-Rettungsgespräche nicht rasch genug. Abgesehen davon sieht Roeska beträchtliche Risiken für die Aktionäre. Andere Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...