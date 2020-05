AMERION SE: Wechsel des GroßaktionärsDGAP-Ad-hoc: AMERION SE / Schlagwort(e): Sonstiges AMERION SE: Wechsel des Großaktionärs08.05.2020 / 14:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 08. Mai 2020: Dem geschäftsführenden Direktor der AMERION SE (ISIN: DE000A2AAC81) ist soeben Folgendes mitgeteilt worden:Der bisherige Großaktionär, hat alle von ihm gehaltenen 200.000 Stückaktien an der AMERION SE (80,0% aller AMERION-Aktien) veräußert.Die Palmaille Invest AG, Kükels/Deutschland, hat die vorgenannten 200.000 Stückaktien an der AMERION SE (dinglich) erworben.Ein deutscher Privatinvestor mit Sitz in Dubai hat mit Kaufvertrag ihrerseits die vorgenannten 200.000 Stückaktien an der AMERiON SE (80% aller AMERION-Aktien) von der Palmaille Invest AG erworben. Der dingliche Vollzug des Kaufvertrages ist mit heutigem Tag erfolgt.Im Zusammenhang mit dem o.g. Wechsel des Großaktionärs hat der Verwaltungsrat seinen Rücktritt mit Ablauf der nächsten Hauptversammlung angekündigt. Weiterhin stellt der bisherige geschäftsführende Direktor sein Amt mit Ablauf der nächsten Hauptversammlung zur Verfügung.Kontakt: AMERION SE Maximilianstr. 2 80539 München E-Mail: info@amerion.de08.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: AMERION SE Maximilianstr. 2 80539 München Deutschland Telefon: +49 89 205 008 5574 E-Mail: info@amerion.de Internet: amerion.de ISIN: DE000A2AAC81 WKN: A2AAC8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf EQS News ID: 1039807Ende der Mitteilung DGAP News-Service1039807 08.05.2020 CET/CEST