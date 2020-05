WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Beschäftigung im April wegen der Corona-Krise mit Rekordtempo eingebrochen. Außerhalb der Landwirtschaft seien 20,5 Millionen Stellen verloren gegangen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Dies ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1939. Analysten hatten im Mittel mit einem Rückgang um 22,0 Millionen gerechnet.



Der Stellenabbau in den beiden Vormonaten ist unterdessen noch größer ausgefallen als bisher bekannt. Demnach sind im März und Februar insgesamt 214 000 Stellen mehr abgebaut worden als bislang ausgewiesen.



In den Daten spiegeln sich die Einschränkungen des öffentlichen Lebens im April in der Corona-Krise wider. Experten rechnen mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in den kommenden Monaten./jsl/bgf/mis

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken