Der Aachener Fahrzeugentwicklungsdienstleister FEV wird im dritten Quartal dieses Jahres ein modernes Entwicklungs- und Testzentrum für Hochvoltbatterien namens eDLP an seinem Standort Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt in Betrieb nehmen. Der 12.000 Quadratmeter große Komplex im Dreieck zwischen Halle, Dessau und Leipzig beherbergt künftig Einrichtungen zur elektrischen Prüfung von Modulen ebenso ...

