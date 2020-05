Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street hat bisher eine Woche mit mehr Höhen und Tiefen erlebt. Das spannendste Ereignis gibt es aber erst heute, den Arbeitsmarktbericht. Bei den Einzelthemen geht es heute um Uber, Lyft, Dropbox, Alphabet, Facebook und Airbus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.