FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen wird die Gebäude und Infrastruktur der gemeinsamen Batteriezellenfabrik mit Northvolt in Salzgitter selber errichten. Die Investitionen bezifferte der DAX-Konzern auf rund 450 Millionen Euro. Das Bauvorhaben soll noch im laufenden Jahr gestartet werden, wie es hieß.

Die Fabrikanlage werde vom Gemeinschaftsunternehmen mit der Northvolt AB angemietet. Die Fertigung von Batteriezellen soll Anfang 2024 anlaufen, die Fertigungskapazität soll zu Beginn 16 Gigawattstunden betragen.

Volkswagen und Northvolt hatten im September 2019 ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, um die Serienfertigung von Lithium-Ionen-Batterien in Deutschland vorzubereiten.

"Die Batteriezellfertigung in Salzgitter ist ein wichtiger Schritt für die Transformation in die E-Mobilität", sagt Thomas Schmall, CEO der Volkswagen Group Components. "Mit der Fertigung und dem Center of Excellence Batteriezelle bündeln wir Kompetenzen am Standort Salzgitter und treiben damit die Weiterentwicklung der Batteriezellen voran, entwickeln neue Standards und können diese direkt in eine Fertigung überführen."

