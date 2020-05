Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der MOLOGEN AG vom 8. Mai 2020:Der Insolvenzverwalter der Mologen AG (ISIN DE000A2LQ900/ WKN A2LQ90) hat nach der Zustimmung des vorläufigen Gläubigerausschusses das Angebot zum Verkauf des wesentlichen Teils des Vermögens der Gesellschaft (insbesondere in Form der Entwicklungen Lefitolimod und Enandim) an die Gilead Sciences Inc. angenommen. Der sich aus dem Kaufpreis ergebende Zufluss an die Insolvenzmasse wird voraussichtlich eine Quote für Insolvenzgläubiger ermöglichen, aber wahrscheinlich nicht zur vollständigen Befriedigung aller Insolvenzforderungen ausreichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...