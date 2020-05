Im freundlichen Marktumfeld zählen die Papiere des Baustoffherstellers HeidelbergCement am Freitag zu den stärksten Werten im DAX. Schwung verleihen nach den Zahlen am Vortag vor allem optimistische Analystenstimmen. Diese sprechen der Aktie noch enormes Potenzial zu.Besonders optimistisch zeigt sich Analyst Martin Flueckiger von Kepler Cheuvreux. In der Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe sich das Management recht zuversichtlich gezeigt, schreibt er in einer neuen Studie. Das Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...