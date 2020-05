Am 05.02.1937 hat Mustafa Kemal Atatürk im Parlament der jungen türkischen Republik den laizistischen Grundsatz durchgesetzt. Aber was ist Laizismus? In der Türkei und auch hierzulande gibt es viele Menschen, die die Bedeutung nicht kennen, meistens jedenfalls nicht verstehen. Das Interessante dabei ist, dass es oft dieselben sind, die sich den Namen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...