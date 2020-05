Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta025/08.05.2020/16:00) - Das Amtsgericht hat heute die voll platzierte Barkapitalerhöhung in Höhe von 1,25 Mio. Euro und ebenso vielen Aktien im Handelsregister eingetragen. Damit steht der Zeichnungsbetrag der Gesellschaft für die bereits angekündigten Investitionen zur Verfügung. Die Lieferung der neuen Aktien an die Zeichner erfolgt voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Wochen.



Nachdem sämtliche Vorbereitungen zur Neuausrichtung damit abgeschlossen sind, erklärt der bisherige Geschäftsführende Direktor seinen Rücktritt per 15. Mai 2020. Der Verwaltungsrat hat aus seiner Mitte Sebastian Stietzel in die Geschäftsführung bestellt. Ab sofort ist die Gesellschaft unter neuer Geschäftsanschrift in München zu erreichen.



Über SynBiotic SE: Die SynBiotic SE verfolgt eine Buy-and-Build-Strategie, um eine diversifizierte Unternehmensgruppe im Cannabis-Sektor aufzubauen, die die alternative Produktion von funktionell überlegenen Cannabinoiden und anderen psychoaktiven Molekülen ebenso umfasst wie die Entwicklung von Wellness-Produkten für den Endkunden unter eigenen Marken. Dabei konzentriert sich die SynBiotic SE insbesondere auf die synthetische Produktion von Cannabinoiden, die Arzneimittelentwicklung, die Nahrungsergänzungsentwicklung sowie auf Kosmetikprodukte.



