08.05.2020 - Paragon GmbH &Co KGAA (ISIN: DE0005558696) hatte es sich Anfang März so einfach vorgestellt: Verkauf seiner 60%-Beteiligung an der Tochtergesellschaft Voltabox AG - Teilverkauf bis zu einem Verkauf der gesamten Beteiligung, alles möglich. sollte geld freisetzen für das automobile Kerngeschäft. Dass geht natürlich immer noch, aber die heutige Meldung von Voltabox macjt es schwieriger und wahrscheinlich weniger liquiditätsschaffend. Voltabox leidet unter Corona extrem - ein Teilverkauf musste rückabgewickelt werden, da der Käufer aufgrund Corona keinen Sinn mehr im Kauf sah, die Assets ...

Den vollständigen Artikel lesen ...