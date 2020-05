Vaduz (ots) - Das Ausländer- und Passamt hat am 08. Mai 2020 die erste Schlussauslosung von Aufenthaltsbewilligungen in diesem Jahr durchgeführt. Dabei wurden 16 Aufenthaltsbewilligungen zur Erwerbstätigkeit und 6 zur erwerbslosen Wohnsitznahme vergeben.Anmeldungen für die nächste Auslosung nimmt das Ausländer- und Passamt vom 1. bis 31. August 2020 entgegen.Am 8. Mai 2020 hat das Ausländer- und Passamt die Schlussauslosung von Aufenthaltsbewilligungen für EWR-Staatsangehörige durchgeführt. Unter der Aufsicht einer Landrichterin wurden 16 Aufenthaltsbewilligungen zur Erwerbstätigkeit und 6 Aufenthaltsbewilligungen zur erwerbslosen Wohnsitznahme ausgelost.Die ausgelosten Erwerbstätigen stammen aus Deutschland (6), Österreich (4), Italien (3), Polen, Luxemburg, Slowenien (je 1). Die 6 Aufenthaltsbewilligungen zur erwerbslosen Wohnsitznahme gingen an Staatsangehörige aus Deutschland (4) und Österreich (2).Bei den Erwerbstätigen gingen 12 der 16 Aufenthaltsbewilligungen und bei der erwerbslosen Wohnsitznahme 4 von 6 Aufenthaltsbewilligungen an Männer.Gesamthaft haben an dieser Auslosungsrunde 356 Erwerbstätige und 45 Erwerbslose aus 18 verschiedenen EWR-Staaten teilgenommen.Nächste AuslosungsrundeBewerbungen für die zweite Auslosungsrunde sind zwischen dem 1. und 31. August 2020 beim Ausländer- und Passamt einzureichen. Die Teilnahmeformulare sind ab Mitte Juli beim Ausländer- und Passamt erhältlich oder können unter der Internetadresse www.apa.llv.li abgerufen werden.Pressekontakt:Ausländer- und PassamtThomas Amann, Leiter Bewilligungen und HeimatschriftenT +423 236 61 45Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100847637