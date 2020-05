Am 29.04. hatten wir zuletzt die Aktie des führenden US-Betreibers von Konzepten des betreuten Wohnens und häuslichen Pflege-Dienstleistungen sowie zweitgrößten Betreiber von Hospizen (palliativ-medizinische Einrichtungen zur Sterbebegleitung todkranker Menschen), AMEDISYS INC. (US0234361089), als ein ebenso hoch sozial wie wachstumsdynamisch ausgerichtetes Unternehmen neu vorgestellt. Diese Aktie stellt derzeit eine Position unseres Strategiedepots AKTIEN SPEKULATIV dar.Im Kernbereich der medizinischen, psychologischen wie auch alltäglichen Betreuung und Versorgung von Senioren wie auch todkranken Patienten baut das Unternehmen seine Stützpunkte bereits seit Beginn ihrer operativen Tätigkeit ungebrochen dynamisch aus, und verfügt derzeit über rd. 480 Betreuungszentren in 38 US-Bundesstaaten. In diesen sowie von hier aus zusätzlich organisierten häuslichen Pflegediensten werden aktuell im Auftrag von über 2.600 Krankenhäusern und 67.000 Arztpraxen pro Jahr rd. 415.000 Patienten betreut.

Den vollständigen Artikel lesen ...