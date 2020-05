DJ DGAP-Adhoc: Bilanzielle Bereinigung bei paragon-Finanzbeteiligung Voltabox führt zu deutlichen SondereffektenDGAP-Ad-hoc: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): GewinnwarnungBilanzielle Bereinigung bei paragon-Finanzbeteiligung Voltabox führt zu deutlichen Sondereffekten2020-05-08 / 15:29 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Bilanzielle Bereinigung bei paragon-Finanzbeteiligung Voltabox führt zu deutlichen Sondereffekten**Delbrück, 08. Mai 2020* - paragon [ISIN DE0005558696] wird aufgrund der Entscheidung des Vorstands der Finanzbeteiligung Voltabox AG, eine umfassende bilanzielle Bereinigung im konsolidierten Jahresabschluss 2019 vorzunehmen, Sondereffekte in signifikantem Umfang verbuchen. Anlass für die von Voltabox vorgenommene Wertberichtigung der Vermögenswerte waren insbesondere die Bekanntgabe von paragon, die Voltabox-Anteile veräußern zu wollen, sowie die durch die Corona-Pandemie verschlechterten Aussichten für das Geschäft von Voltabox. In der Summe belaufen sich die für 2019 vorgenommenen Wertanpassungen bei Voltabox auf 100,6 Mio. Euro. Diese ergeben sich in der Voltabox-Bilanz unter anderem aus der Reduzierung von Vermögenswerten bezüglich der bislang defizitären US-Tochtergesellschaft Voltabox of Texas, die durch die COVID-19-Pandemie bedingte Rückabwicklung des Verkaufs des Produktsegments Voltamotion und die vor dem Hintergrund des veränderten Geschäftsverlaufs dauerhaft gewordene Wertminderung von Assets.Aufgrund der Bilanzbereinigung bei der Finanzbeteiligung Voltabox im Geschäftsjahr 2019 wird der paragon-Konzern die prognostizierte EBIT-Marge von -1 bis -2 Prozent nicht erreichen. Der Jahresabschluss der Voltabox AG wird nun in den Konzernabschluss von paragon konsolidiert. Die Geschäftsführung erwartet die Fertigstellung vorläufiger Zahlen des paragon Konzernabschlusses in Kürze.*Porträt paragon GmbH & Co. KGaA*Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Darüber hinaus ist der Konzern mit der ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a.M. notierten Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit selbst entwickelten und marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig.Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Neu-Ulm (Bayern), Markgröningen und St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland), Aachen (Nordrhein-Westfalen) sowie in Kunshan (China), Oroslavje (Kroatien) und Austin (Texas, USA).Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter: www.paragon.ag.*Ansprechpartner Kapitalmarkt & Presse**paragon GmbH & Co. KGaA*Stefan WestemeyerArtegastraße 1D-33129 DelbrückPhone: +49 (0) 52 50 - 97 62-141Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63E-Mail: investor@paragon.ag2020-05-08 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: paragon GmbH & Co. KGaAArtegastraße 133129 DelbrückDeutschlandTelefon: +49 (0)5250 97 62 - 0Fax: +49 (0)5250 97 62 - 60E-Mail: investor@paragon.agInternet: www.paragon.agISIN: DE0005558696, DE000A2GSB86,WKN: 555869, A2GSB8,Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 1039833Ende der Mitteilung DGAP News-Service1039833 2020-05-08 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresMay 08, 2020 09:29 ET (13:29 GMT)