Petro Welt Technologies AG: Update zu den Auswirkungen von COVID-19DGAP-Ad-hoc: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung Petro Welt Technologies AG: Update zu den Auswirkungen von COVID-1908.05.2020 / 17:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Wien, 8. Mai 2020 Angesichts der aktuellen Einschränkungen der Geschäftstätigkeit und der massiven Auswirkungen von COVID-19 sowohl auf die Ölpreise als auch auf die Reduktion bzw. Verzögerung von Kundenaufträgen erwartet die Petro Welt Technologies AG für 2020 ein Umsatzvolumen von EUR 280-285 Mio. Die Umsatzerlöse des Jahres 2019 betrugen nach vorläufigen Zahlen EUR 298,4 Mio. Eine aktualisierte Einschätzung des Gewinns für 2020 ist bis zum Vorliegen einer Bewertung der gekündigten Aufträge sowie bis zum Abschluss der laufenden Verhandlungen mit Kunden gegenwärtig nicht möglich.Als Folge der Maßnahmen rund um COVID-19 gibt die Petro Welt Technologies AG folgende Veränderungen des Finanzkalenders bekannt:* Das Datum der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019 wird am 19. Mai 2020 bekanntgegeben.* Der Conference Call für Analysten wird vom 15. Mai 2020 auf den 29. Mai 2020 verschoben.* Der Zwischenbericht zum 1. Quartal 2020 wird statt am 25. Mai 2020 am 27. Mai 2020 veröffentlicht.Über die Petro Welt Technologies AG Die Petro Welt Technologies AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden und erstmals etablierten OFS-Gesellschaften in Russland und der GUS und hat sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert.Kontakt Konstantin Huber (be.public) Investor Relations T: +43 1 503 2 503-29 huber@bepublic.at08.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Petro Welt Technologies AG Kärntner Ring 11-13 1010 Wien Österreich Telefon: +43 1 535 23 20 - 0 Fax: +43 1 535 23 20 - 20 E-Mail: ir@pewete.com Internet: www.pewete.com ISIN: AT0000A00Y78 WKN: A0JKWU Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1039931Ende der Mitteilung DGAP News-Service1039931 08.05.2020 CET/CEST