FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von K+S sind am Freitag nach einer vorsichtigeren Jahresprognose unter Druck geraten. Experten machen aber eher den Blick auf den angeschlagenen Chart als Ursache aus. Denn: Der neue Ausblick kam angesichts niedriger Düngerpreise und des eher milden Winters, der schlecht für das Auftausalzgeschäft war, im Grunde nicht überraschend. Das erste Quartal sei zudem stark ausgefallen, schrieb Analyst Markus Mayer von der Baader Bank. Auch andere Analysten äußerten sich eher positiv.



Dennoch verloren die Papiere am Nachmittag unter den schwächsten Werten im MDax rund 2 Prozent auf 5,628 Euro. Damit fanden sie sich auf dem tiefsten Niveau seit Ende April wieder. Die Anteilscheine leiden zudem schon länger unter einem tristen Kalimarktumfeld.



Aus charttechnischer Sicht sieht das Bild denn auch eher düster aus. So waren die Papiere im Tagesverlauf an der 50-Tage-Duchschnittslinie nach unten abgeprallt, die sich seit einigen Tagen als hartnäckiger Widerstand erweist./la/mis/he

K+S-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de